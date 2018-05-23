На Донецкой фильтровальной станции запустили электроснабжение

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Отмечается, что электроснабжение Донецкой фильтровальной станции было возобновлено по состоянию на 8:00 23 мая.

В ведомстве добавили, что до этого работу станции планировали восстановить к 09:00 этого же дня, но справились раньше.

Донецкая фильтровальная станция была обесточена с 20 мая 2018 года в следствие боевых действий. Тогда оккупационными войсками была повреждена высоковольтная линия электропередач "Макеевка- АКХЗ №2" 110 кВ на временно неподконтрольной территории Украины. В результате без водоснабжения пришлось обходиться жителям города Авдеевка, села Орловка и Ласточкино Ясиноватского района Донецкой области.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", из-за обстрелов боевиков, Донецкая фильтровальная станция в очередной раз приостановила работу.