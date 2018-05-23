14:35 23.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донецкой фильтровальной станции запустили электроснабжение

Утром 23 мая 2018 года на Донецкой фильтровальной станции вновь заработало электроснабжение на один час раньше запланированного времени запуска.

На Донецкой фильтровальной станции запустили электроснабжение

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Отмечается, что электроснабжение Донецкой фильтровальной станции было возобновлено по состоянию на 8:00 23 мая.

В ведомстве добавили, что до этого работу станции планировали восстановить к 09:00 этого же дня, но справились раньше.

Донецкая фильтровальная станция была обесточена с 20 мая 2018 года в следствие боевых действий. Тогда оккупационными войсками была повреждена высоковольтная линия электропередач "Макеевка- АКХЗ №2" 110 кВ на временно неподконтрольной территории Украины. В результате без водоснабжения пришлось обходиться жителям города Авдеевка, села Орловка и Ласточкино Ясиноватского района Донецкой области.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", из-за обстрелов боевиков, Донецкая фильтровальная станция в очередной раз приостановила работу.


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