08:59 23.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100194764:Polishuk

На Донбассе во вторник один военнослужащий погиб, трое ранены

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной.

На Донбассе во вторник один военнослужащий погиб, трое ранены

За прошедшие сутки вторник, 22 мая, российские войска 49 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил.

При этом, пренебрегая минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права боевики 13 раз применяя 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Во время боевых действий один наш защитник погиб и трое были ранены. Сейчас жизни раненых угроз нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, на луганском направлении боевики вели огонь из крупнокалиберного пулемета по населенному пункту Станица Луганская, не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи ВСУ в районе населенного пункта Троицкое.

На горловском направлении активная оборона подразделений ООС продолжалась в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Южное. На донецком направлении - вблизи Авдеевки, Опытного и Красногоровки.

Обострилась ситуация и на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Широкино. Начиная с семи часов вечера боевики предприняли обстрел мирного украинского поселка Талаковка, что в пригороде Мариуполя. Они выпустили по населенному пункту более 90 снарядов 152 калибра. Потерь среди мирных граждан нет. Повреждены поселковые промышленные помещения.

Вместе с тем, ситуация находится под контролем ООС. На месте происшествия устраняют последствия обстрела военнослужащие ВСУ, сотрудники Нацполиции и работники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки уничтожено 4 и ранено 4 боевика.

Напомним, за прошедшие сутки понедельник, 21 мая, боевики 55 раз открывали огонь по позициям украинских сил. При этом в 30 из них противник использовал минометов и запрещенной артиллерии. В результате обстрелов погибли двое украинских военных. Еще девять военнослужащих получили ранения.


Поделиться
Читайте также:
 
В Венгрии автобус столкнулся с грузовиком, погибли девять человек - ФОТО МИД не рекомендует украинцам ездить на Гавайи В Затоке на базе отдыха прогремел взрыв, пострадал отдыхающий - ФОТО. ВИДЕО Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из договоров СНГ
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив