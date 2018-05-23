16:56 23.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100194841:test

Морская пехота Украины изменила цвет беретов

Глава Украины Петр Порошенко 23 мая 2018 года утвердил законопроект о реализации частичных изменений в законы по делам обороны касательно десантно-штурмовых войск Украины. Это было сделано во время мероприятий по случаю 100-летия внедрения морской пехоты в Николаеве

Морская пехота Украины изменила цвет беретов

Об этом сообщает пресс-служба президента в Twitter.

Порошенко заявил, что данный законодательный акт исправляет определение славного рода войск - десантно-штурмового. Он добавил, что утверждение такого закона стоит важным этапом последовательного развития армии.  По его мнению, восстановление военной идентичности стоит не менее важным вопросом, чем сама защита страны.

Как утверждает президент, перемена цвета беретов украинской морской пехоты сложный процесс, потому что касается памяти, личных чувств многих, кто в разные времена связал свой путь с этой сферой войск. Совершенные изменения уже долго назревали, хотя были поставленные перед Украиной самой историей и российской агрессией против территории страны.

Он отметил, что морская пехота будет в новой форме освобождать Украину в ходе Операции Объединенных сил. Элитных воинов, которые уничтожают оккупантов на море, суше, в воздухе будет отличать черный цвет головных уборов. Цвет беретов украинского морпеха теперь будет оттенка морской волны. 

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко подписал законопроект о поддержке судостроения в нашей стране.


Поделиться
Читайте также:
 
В центре оккупированного Донецка взорвалась маршрутка - ФОТО Иво Бобул собрался в президенты Украины - ФОТО В СБУ называли российским фейком готовящиеся теракты от "ИГ" в Киеве Прокуратура открыла дело из-за откачки воды радиационно загрязненной шахты
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив