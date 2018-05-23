Морская пехота Украины изменила цвет беретов

Об этом сообщает пресс-служба президента в Twitter.

Порошенко заявил, что данный законодательный акт исправляет определение славного рода войск - десантно-штурмового. Он добавил, что утверждение такого закона стоит важным этапом последовательного развития армии. По его мнению, восстановление военной идентичности стоит не менее важным вопросом, чем сама защита страны.

Как утверждает президент, перемена цвета беретов украинской морской пехоты сложный процесс, потому что касается памяти, личных чувств многих, кто в разные времена связал свой путь с этой сферой войск. Совершенные изменения уже долго назревали, хотя были поставленные перед Украиной самой историей и российской агрессией против территории страны.

Он отметил, что морская пехота будет в новой форме освобождать Украину в ходе Операции Объединенных сил. Элитных воинов, которые уничтожают оккупантов на море, суше, в воздухе будет отличать черный цвет головных уборов. Цвет беретов украинского морпеха теперь будет оттенка морской волны.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко подписал законопроект о поддержке судостроения в нашей стране.