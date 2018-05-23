МИД не рекомендует украинцам ездить на Гавайи

Тем, кто уже запланировал посетить Гавайи, рекомендовано воздержаться в ближайшее время от поездок из-за активизации вулкана Килауэа. Как сказано в сообщении пресс-службы министерства, опубликованном в среду, 23 мая, гражданам, которые уже находятся на Гавайях, рекомендуем отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта, который может подвергаться изменениям.

Красный уровень опасности, объявленный Геологической службой Соединенных Штатов Америки, означает, что извержение вулкана является почти неизбежным. Активность вулкана может усилиться ежесекундно и будет сопровождаться новыми выбросами пепла и газов. Облака пепла уже поднялись на отметку до 3,6 тысячи метров над уровнем моря, - напомнили в министерстве.

Вместе с тем в МИД посоветовали в случае чего безотлагательно обращаться в посольство Украины в США по номеру "горячей линии".

Напомним, 17 мая на Гавайях произошло новое извержение вулкана Килауэа. Оно сопровождалось мощными взрывами, которые закрыли небо пеплом и дымом.

Как сообщал УРА-Информ, на Гавайях, где продолжается извержение вулкана Килауэа, поток лавы приближается к электростанции Puna Geothermal Venture. Как сообщает издание Theguardian, на момент публикации видео только 200 метров отделяли электростанцию от потока лавы.