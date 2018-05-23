07:56 23.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100194762:Polishuk

МИД не рекомендует украинцам ездить на Гавайи

Министерство иностранных дел Украины не рекомендует гражданам ездить на Гавайи.

МИД не рекомендует украинцам ездить на Гавайи

Тем, кто уже запланировал посетить Гавайи, рекомендовано воздержаться в ближайшее время от поездок из-за активизации вулкана Килауэа. Как сказано в сообщении пресс-службы министерства, опубликованном в среду, 23 мая, гражданам, которые уже находятся на Гавайях, рекомендуем отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта, который может подвергаться изменениям.

Красный уровень опасности, объявленный Геологической службой Соединенных Штатов Америки, означает, что извержение вулкана является почти неизбежным. Активность вулкана может усилиться ежесекундно и будет сопровождаться новыми выбросами пепла и газов. Облака пепла уже поднялись на отметку до 3,6 тысячи метров над уровнем моря, - напомнили в министерстве.

Вместе с тем в МИД посоветовали в случае чего безотлагательно обращаться в посольство Украины в США по номеру "горячей линии".

Напомним, 17 мая на Гавайях произошло новое извержение вулкана Килауэа. Оно сопровождалось мощными взрывами, которые закрыли небо пеплом и дымом.

Как сообщал УРА-Информ, на Гавайях, где продолжается извержение вулкана Килауэа, поток лавы приближается к электростанции Puna Geothermal Venture. Как сообщает издание Theguardian, на момент публикации видео только 200 метров отделяли электростанцию от потока лавы.


Поделиться
Читайте также:
 
В Затоке на базе отдыха прогремел взрыв, пострадал отдыхающий - ФОТО. ВИДЕО Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из договоров СНГ Больше 48 тысяч венесуэльцев попросили в Бразилии убежища с 2017 года Венский бал организуют во Львове
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив