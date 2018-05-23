Эксклюзив: "Инфляция снижается. В 2019 г. показатель будет не выше 5-6%", - Фурман

Этому способствует ряд сразу нескольких факторов. Во-первых, возрастает объем депозитов. В первом квартале показатель в гривне вырос на 3%. Также благоприятным фактором является и спад инфляции. По словам В.Фурмана, высокая учетная ставка НБУ является оправданной в условиях высокой инфляции. Однако показатель показывает тенденцию к снижению.

"Плановая инфляция в середине следующего года будет на уровне 5-6%. И она будет снижаться. Национальный банк не пересматривал инфляционную цель на этот год. В соответствии с прогнозом НБУ, в период с декабря по декабрь этого года инфляция составит около 9%. И это уже большой плюс. И жесткая монетарная политика позитивно влияет на снижение инфляции в Украине. Она показывает тенденцию сокращения", — заявил В.Фурман.