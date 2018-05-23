Больше 48 тысяч венесуэльцев попросили в Бразилии убежища с 2017 года

Об этом сообщает пресс-служба правительства крупнейшей южноамериканской страны.

С начала 2017 года приблизительно 110 тысяч венесуэльцев пересекли рубеж с Бразилией. Из них более 60 тысяч после этого последовало в другие государства. Точное количество венесуэльцев, запросивших убежище в Бразилии в данный период, равняется 48 646 человек. Только 527 из них были отправлены из приграничного штата Рорайма в остальные регионы крупнейшей южноамериканской страны.

В последние годы в Венесуэле длится острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, нехваткой товаров первой необходимости и медикаментов. По оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция обогнала показатель в 2600%. В 2018 году, по некоторым прогнозам, она может превысить 14000%.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за минувший 2017 год в Европу прибыло на 63% меньше беженцев из остальных государств сравнительно с предыдущим 2016 годом.