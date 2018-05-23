Большая часть украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО

Более 43 процента украинцев выступили за принятие референдума о вступлении Украины в НАТО. Такие данные опроса обнародовала социологическая группа Рейтинг.
Таким образом, согласно результатам опроса, по состоянию на март 2018 года, 33% украинцев - против вступления, 7% - не намерены голосовать, 18% не определились с ответом.
Известно, что годом ранее такую инициативу в декабре 2017 года поддерживали 37% респондентов, против – 26%, не собирались голосовать 12%.
В сентябре 2016 года в поддержку вступления Украины в НАТО выступали 43% опрошенных, 29% - против, 11% - не намеревались голосовать.
В марте 2014 года 34% респондентов выступили за вступление Украины в НАТО, 43% - против, 9% - не собирались голосовать.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины должно реструктуризировать Вооруженные силы в соответствии со стандартами НАТО и довести к концу комплексные реформы.
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