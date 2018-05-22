Церемония награждения победителей рейтинга народных предпочтений "Фавориты Успеха"

Фаворитов Года ежегодно определяют 3 жюри: Специалисты (отраслевые эксперты) определяют качество товаров и услуг. Известность и успешность бренда — задача для публичных общественных деятелей страны и Знаменитостей. А выразить своё доверие к торговой марке может каждый неравнодушный Потребитель в Интернет-голосовании на FAVOR.com.ua.



Голосование проводилось в течение всего прошедшего года, с января по декабрь, в 589 категориях, а в опросах поучаствовали свыше 39 тысяч респондентов изо всех регионов Украины.

Маркетинг-менеджер конкурса "Фавориты Успеха" в Украине Людмила Пархоменко: "При изучении потребительских предпочтений конкурс старается охватить буквально каждую категорию, каждую рыночную нишу. Мы считаем, что, если есть некий товар или услуга, и есть ассортимент конкурентных предложений — значит можно определить и лучшее из них. Значит можно на основании многочисленных отзывов и рекомендаций, составить простой и прозрачный рейтинг, который в результате позволит определить рекомендацию №1 — наилучший выбор для покупателя".

Все данные исследования народных предпочтений обработаны специалистами маркетинговой исследовательской компании InMind и подтверждены аудитом Киевского международного института социологии (КМИС). Рейтинги игроков рынка были зафиксированы по состоянию на конец прошлого года по всем 589 номинациям и опубликованы в свободный доступ на FAVOR.com.ua.

Организаторы с гордостью отмечают, что в отличие от ряда подобных мероприятий, рейтинги "Фаворитов Успеха" полностью некоммерческие и составляются по отношению ко всем игрокам рынка без исключения. Без каких-либо заявок на участие, независимо от их интереса к участию в промо-мероприятиях конкурса или даже к самому своему присутствию в данном рейтинге. Респонденты самостоятельно формируют список участников, рекомендуя свои любимые бренды, за которые желают проголосовать.

"Задача конкурса — дать максимально объективную картину рынка потребительских товаров и услуг, а также степени доверия потребителей к игрокам рынка, — прокомментировал руководитель конкурса "Фавориты Успеха" Алексей Кузнецов, — Это некоммерческий рейтинг, поэтому результаты публикуются в открытый доступ, а победители, №1 очевидны в каждой из почти шести сотен номинаций. Но на предстоящей церемонии мы будем приветствовать и горячо аплодировать только лучшим из лучших — кто не только завоевал сердца и доверие украинских потребителей, но и пожелал разделить свой триумф с общественностью. Чтобы таким образом поблагодарить лояльных потребителей за высказанное доверие, а также подчеркнуть исключительный статус торговой марки, которую люди предпочитают, выбирают и рекомендуют в качестве наилучшего выбора".

На 15 церемонии будут вручаться медали победителям в категориях продуктов питания и напитков, бытовых товаров, косметики, безрецептурных лекарственных средств, климатической и кухонной техники, брендам автотоваров и строительных материалов, Интернет-магазинам, торговым и развлекательным столичным заведениям, средствам массовой информации и, конечно, ярчайшим молодым звёздам украинской сцены.

Ведущим торжественного вечера станет популярный телеведущий Павел Костицын.

Заметим, что в настоящее время продолжается голосование за лучшие торговые марки уже нынешнего, 2018 года. Каждый желающий может поддержать своих персональных Фаворитов на FAVOR.com.ua. Наиболее активные респонденты получают бесплатные приглашения на шоу награждения, где смогут окунуться в праздничную атмосферу Успеха и своими глазами увидеть триумф Фаворитов Украины, заслужившим награду благодаря народному признанию и непосредственно ВАШЕМУ выбору!