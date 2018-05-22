15:56 22.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В стране планируют перейти на европейские стандарты светофорного регулирования

Министерство инфраструктуры Украины передало к руководству страны выводы и рекомендации о том, что стоит осуществить переход на европейские стандарты светофорного контролирования дорожных перекрестков с транспортными средствами.

В стране планируют перейти на европейские стандарты светофорного регулирования

Об этом сообщает заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на странице в Facebook.

Планируется проивести переход на новые ГСТУ по деятельности светофоров в стране, а все это указано в итогах и рекомендациях правительственной комиссии. Лавренюк добавил, что акт уже передан на рассмотрение руководства.

После утверждения нововведения будут занесены новые европейские стандарты деятельности светофора. При этом учтутся предложения от сотрудников МВД по увеличению ответственности за движение на запрещающий знак светофора и фотовидео обнаружение нарушений ПДД.

Он отметил, что перемены затронут действий водителя при свете желтого сигнала светофора. Лавренюк сообщил, что есть пример, когда на светофоре, одновременно для всех членов дорожного движения горит желтый свет, когда одному "еще можно", а другому "уже нельзя". Это привело к аварии, но без жертв. Такая же ситуация была с желтым мерцающим сигналом светофора.

Министр отметил, что финансирование на все эти меры предусмотрены Государственной программой безопасности дорожного движения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины не согласились с предложением отмены желтого сигнала светофора, обсуждаемую в Кабинете министров.


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