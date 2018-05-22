В Сочи из-за футбольного чемпионата отключили телевидение и радио

Об этом сообщаю российские СМИ.

В российском городе Сочи с 21 по 31 мая 2018 года отключили трансляцию телеканалов и радиостанций из-за оформления телебашни к Чемпионату Мира. Телевещания не будет с 9:00 до 18:00 по будним дням, а в выходные ограничение будет убрано.

Начальник радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимир Лукьянов заявил, что трансляцию пришлось отключать для монтажа светового оформления телебашни. Так, по всей высоте вышки, которая в длину равняется 180 метров, намереваются установить светодиодные гирлянды, которые дадут возможность передавать любые образы.

Официальный запуск вышки с гирляндами пройдет 13 июня 2018 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинским гражданам не стоит отправляться на территорию России в связи с чемпионатом мира по футболу, потому что это легкомысленно несет реальные риски.