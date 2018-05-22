В СНБО сделали заявление о развитии украинского киберщита

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Секретаря СНБО Украины заявил, что необходим эффективный план противостояния кибератакам, киберпреступности, кибертерроризма, активное расширение государственного контура киберзащиты и масштабирования на всю критическую инфраструктуру государства, увеличение киберщита от гибридных атак.

Он подчеркнул, что это одни из главных вопросов для украинской консолидации и международного взаимодействия.

До этого сайт избирательной комиссии в штате Теннесси был выведен из строя на один час в результате атаки, совершенной с компьютера с IP-адресом, зарегистрированным в Украине. Инцидент произошел во время голосования на первичных выборах 1 мая

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство энергетики и угольной промышленности Украины за три недели не смогло восстановить работу своего нового сайта после хакерской атаки.