В СНБО сделали заявление о развитии украинского киберщита

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что развитие киберщита от гибридных агрессий - один из ключевых вопросов для национальной консолидации и международного взаимодействия.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Секретаря СНБО Украины заявил, что необходим эффективный план противостояния кибератакам, киберпреступности, кибертерроризма, активное расширение государственного контура киберзащиты и масштабирования на всю критическую инфраструктуру государства, увеличение киберщита от гибридных атак.
Он подчеркнул, что это одни из главных вопросов для украинской консолидации и международного взаимодействия.
До этого сайт избирательной комиссии в штате Теннесси был выведен из строя на один час в результате атаки, совершенной с компьютера с IP-адресом, зарегистрированным в Украине. Инцидент произошел во время голосования на первичных выборах 1 мая
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство энергетики и угольной промышленности Украины за три недели не смогло восстановить работу своего нового сайта после хакерской атаки.
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