13:52 22.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В России вновь открыли дела против украинских военных

Следственный комитет России открыл новые уголовные дела против украинских военных. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В России вновь открыли дела против украинских военных

Отмечается, что после замеченных фактов обстрелов Главное следственное управление СК России возбудило еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных применением запрещенных средств и методов ведения войны.

Согласно заявлению Следкома, представители ВСУ и Нацгвардии продолжают систематически нарушать режим прекращения огня на юго-востоке страны, совершая преступления против мирных граждан.

В частности, по российским данным, 16-18 мая 2018 года украинские военные якобы "обстреляли" объекты гражданской инфраструктуры в Горловке, а 19-29 мая – кроме Горловки "обстреливали" еще и Зайцево. Кроме того, у них есть факты, что под обстрелами погибли четыре мирных жителя, еще четверо были ранены.

Ранее Следком РФ возбудил два уголовных дела из-за якобы "обстрела" ВСУ гражданских объектов в Докучаевске, в результате чего погибла семейная пара в доме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела против 15 судей Конституционного суда Украины. Как известно, соответствующие дела касаются принятия решения о признании декларации независимости Крыма.


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