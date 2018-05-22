10:32 22.05.2018 | Общество | Новости
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В Ираке произошло мощное землетрясение

Во вторник утро, 22 мая, в Ираке произошло мощное землетрясение.

В Ираке произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 4,5 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Usgs, эпицентр подземных толчков располагался в 39 километрах к юго-западу от города Халабджа.

При этом очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле берегов Индонезии в ночь на понедельник, 16 апреля, произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. Информация о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступала. Как сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, землетрясение было зафиксировано около полуночи по киевскому времени.


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