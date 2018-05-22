Суд отказался вернуть Розенблату залог в семь миллионов гривен

Соломенский районный суд города Киева в понедельник,21 мая, отказался вернуть внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату залог в размере семи миллионов гривен.
Как сказано в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, опубликованном на официальной страничке ведомства в Facebook, решение было принято на сегодняшнем заседании.
Таким образом, суд отказал защите Розенблата в удовлетворении соответствующего ходатайства.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование уголовного производства в отношении депутатов Верховной Рады Максима Полякова ("Народный фронт") и Розенблата по подозрению во взяточничестве.
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