00:30 22.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд отказался вернуть Розенблату залог в семь миллионов гривен

Соломенский районный суд города Киева в понедельник,21 мая, отказался вернуть внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату залог в размере семи миллионов гривен.

Суд отказался вернуть Розенблату залог в семь миллионов гривен

Как сказано в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, опубликованном на официальной страничке ведомства в Facebook, решение было принято на сегодняшнем заседании.

Таким образом, суд отказал защите Розенблата в удовлетворении соответствующего ходатайства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование уголовного производства в отношении депутатов Верховной Рады Максима Полякова ("Народный фронт") и Розенблата по подозрению во взяточничестве.


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