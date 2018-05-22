Суд не освободил Савченко от стражи

Апелляционный суд города Киева принял решение не снимать с народного депутата Надежду Савченко наблюдение стражи и продлил ее арест до 13 июля 2018 года.
Об этом информируют прямые эфиры некоторых украинских каналов.
В регулятивной части постановления коллегии судей сообщается, что ходатайство стороны защиты задержанной Савченко остается не удовлетворено. Жалобу Савченко на продление ее меры пресечения в виде пребывания под стражей сроком на два месяца отклонили.
Таким образом принятое от 15 мая 2018 года решение Шевченковского районного суда Киева о продлении содержания под стражей подозреваемой осталось без изменений.
Надежда Савченко прокомментировала решение суда лаконично, заявив, что в этой ситуации ничего комментировать. Она добавила, что чуда в украинской судебной системе не произошло.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Шевченковский районный суд Киева на заседании 15 мая принял решение о требовании к компетентным органам Украины обеспечить предоставление охраны близким задержанного народного депутата Надежды Савченко охраны.
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