18:55 22.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд не освободил Савченко от стражи

Апелляционный суд города Киева принял решение не снимать с народного депутата Надежду Савченко наблюдение стражи и продлил ее арест до 13 июля 2018 года.

Суд не освободил Савченко от стражи

Об этом информируют прямые эфиры некоторых украинских каналов.

В регулятивной части постановления коллегии судей сообщается, что ходатайство стороны защиты задержанной Савченко остается не удовлетворено. Жалобу Савченко на продление ее меры пресечения в виде пребывания под стражей сроком на два месяца отклонили.

Таким образом принятое от 15 мая 2018 года решение Шевченковского районного суда Киева о продлении содержания под стражей подозреваемой осталось без изменений.

Надежда Савченко прокомментировала решение суда лаконично, заявив, что в этой ситуации ничего комментировать. Она добавила, что чуда в украинской судебной системе не произошло.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Шевченковский районный суд Киева на заседании 15 мая принял решение о требовании к компетентным органам Украины обеспечить предоставление охраны близким задержанного народного депутата Надежды Савченко охраны.


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