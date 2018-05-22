Суд не освободил Савченко от стражи

Об этом информируют прямые эфиры некоторых украинских каналов.

В регулятивной части постановления коллегии судей сообщается, что ходатайство стороны защиты задержанной Савченко остается не удовлетворено. Жалобу Савченко на продление ее меры пресечения в виде пребывания под стражей сроком на два месяца отклонили.

Таким образом принятое от 15 мая 2018 года решение Шевченковского районного суда Киева о продлении содержания под стражей подозреваемой осталось без изменений.

Надежда Савченко прокомментировала решение суда лаконично, заявив, что в этой ситуации ничего комментировать. Она добавила, что чуда в украинской судебной системе не произошло.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Шевченковский районный суд Киева на заседании 15 мая принял решение о требовании к компетентным органам Украины обеспечить предоставление охраны близким задержанного народного депутата Надежды Савченко охраны.