Суд арестовал водителя автобуса, сбившего двух детей в Борисполе

Суд посадил его под стражу на два месяца. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Екатерина Хоменко, водителю было объявлено ​​подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 мая водитель рейсового автобуса сбил двух девочек. По предварительной информации, девочки 2007 и 2008 года рождения пытались пересечь дорогу на роликах в установленном для этого месте.

Однако, водитель автобуса, который двигался в направлении Киев-Чигирин не успел затормозить на переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один ребенок, вторую пострадавшую доставили в местный госпиталь.