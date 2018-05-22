Суд арестовал водителя автобуса, сбившего двух детей в Борисполе

Бориспольский городской районный суд Киевской области во вторник, 22 мая, избрал меру пресечения водителю маршрутного автобуса междугороднего сообщения, который сбил двух несовершеннолетних детей.
Суд посадил его под стражу на два месяца. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Екатерина Хоменко, водителю было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 мая водитель рейсового автобуса сбил двух девочек. По предварительной информации, девочки 2007 и 2008 года рождения пытались пересечь дорогу на роликах в установленном для этого месте.
Однако, водитель автобуса, который двигался в направлении Киев-Чигирин не успел затормозить на переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один ребенок, вторую пострадавшую доставили в местный госпиталь.
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