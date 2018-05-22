08:58 22.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Украине стартовала основная сессия ВНО

С сегодняшнего дня, 22 мая и до 13 июня продлится основная сессия внешнего независимого тестирования в Украине. Об этом сообщается на сайте образования Украины.

Сегодня в Украине стартовала основная сессия ВНО

Таким образом, в текущем 2018 году абитуриенты должны будут сдать три предмета в обязательном порядке.

Фиксированным для всех факультетов и специальностей останется украинский язык. Второй предмет фиксирован для конкретной специальности. К примеру, если абитуриент поступает на факультет журналистики, то во всех высших учебных заведениях потребуют результаты ВНО по украинскому языку и истории Украины. Третий предмет можно выбрать по желанию.

Первым абитуриенты сдадут ВНО по математике — 22 мая. Следующим предметом станет украинский язык и литература — 24 мая. Далее проведут ВНО по испанскому, немецкому и французскому языкам — 29 мая. Английский абитуриенты будут сдавать в первый день лета — 1 июня. Четвертого июня выпускники сдадут биологию, 6 июня — историю Украины, 8-го — географию, 11-го — физику, а 13-го — химию.

Для того, чтобы попасть на тест участникам ВНО необходимо иметь при себе: сертификат ВНО, паспорт и приглашение-пропуск. Для выполнения заданий участникам нужно взять с собой ручку с пастой насыщенного черного цвета и две-три запасных. Можно также взять с собой прозрачную бутылку с питьевой водой без этикетки.

Мобильные телефоны, наушники, смарт-часы, флешки и USB-кабели приносить нельзя. Их можно будет оставить в специально отведенном месте. Если устройства будут обнаружены, абитуриент будет вынужден покинуть класс, а результат теста будет аннулирован.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Министерстве образования и науки Украины разработали новую модель оценивания учеников первых классов. По мнение ведомства новая модель имеет целью оценить прежде всего процесс обучения, а не результат.


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