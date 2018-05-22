13:53 22.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Савченко переместили на судебное слушание апелляции на арест

Задержанного народного депутата Надежду Савченко 22 сая 2018 года переместили в Апелляционный суд Киева для рассмотрения жалобы ее адвоката на продолжения срока ее меры пресечения в форме пребывания под стражей.

Савченко переместили на судебное слушание апелляции на арест

Об этом сообщают прямые эфиры украинских телеканалов.

Заседание в киевском Апелляционном суде по обсуждению жалобы на продление ареста в сторону арестованного народного депутата Украины Надежды Савченко намеревались начать в 12:00. Савченко с иронией отметила, что журналистов в зале теперь меньше, чем в прошлые разы.

Шевченковский районный суд Киева продолжил сроком еще на два месяца время пребывания под стражей Надежды Савченко 15 мая 2018 года. А разрешение на задержание и арест нардепа было выдано 22 марта Верховной Радой.

До этого генпрокурор Луценко утверждал, что имеются неопровержимые доказательства того, что Савченко сама продумывала выполнение теракта в парламенте.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Шевченковский районный суд Киева принял решение о требовании к компетентным органам Украины обеспечить предоставление охраны близким задержанного народного депутата Надежды Савченко охраны.


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