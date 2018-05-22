16:16 22.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С украинской коррупцией следует бороться всем слоям общества - Мингарелли

Противостоять развитию коррупции во всех государственных сферах на территории Украины необходимо всем членам общества из разных слоев населения.

С украинской коррупцией следует бороться всем слоям общества - Мингарелли

Об этом сообщает глава Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли во время мероприятия, посвященного открытию "Парка коррупции" в Киеве.

Мингарелли отметил, что основная миссия представительства Евросоюза - способствование партнеру Украине в реализации открытого демократического общества. Для этого необходимо, чтобы верховенство права утверждалось в стране.

Как заявил дипломат, эта цель многогранна, но в ее основе стоит противодействие коррупции, которая активно процветает везде. Глава представительства назвал своей обязанностью поделиться европейским опытом в этой сфере, когда речь идет о противостоянии коррупции.

Он пообещал помочь реализовать систему сдержек и противовесов, чтобы коррупцию ограничили и в итоге поставили на "стоп". По его мнению, борьба с коррупцией выступает делом всех слоев общества - этим должны заняться и политики, и граждане.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в стране длится следование продуманному плану, направленному на дезинформацию о негативных последствиях евроинтеграции для украинского населения, как считает Мингарелли.


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