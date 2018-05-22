04:00 22.05.2018 | Общество | Новости
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Руководство Швеции передало буклеты "будь готов к войне" в 4,8 млн жилищ

В Швеции правительство приняло решение о рассылке в сторону 4,8 млн домашних хозяйств государства публичного информационного буклета, которым объясняет населению, что делать если начнется война.

Руководство Швеции передало буклеты

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на Шведское гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям

Брошюра вмещает 20 страниц и называется "Если наступит кризис или война". В ней рассказывается, как граждане могут обеспечивать свои главные потребности, среди которых пища, вода и тепло, что означают различные предупредительные сигналы, и как люди могут помогать "абсолютной обороне" Швеции. 

На цветном буклете изображаются сирены, авиация и бегущие из жилищ семьи. Это готовит людей к таким рискам, как кибер и террористические атаки, изменение климата, распространение фейковых новостей. 

В тесте брошюры сказано, что Швеция есть более безопасной, чем многие другие государства, но все рано есть риск для безопасности и независимости страны. В случае минимальной подготовленности населения, государству будет проще справляться с серьезным напряжением.

При создании буклетов брались во внимание результаты опроса, которые продемонстрировали нехватку конкретных данных в информационном пространстве на случай чрезвычайных ситуаций или войны. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Вашингтоне министры обороны США, Финляндии и Швеции подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве трех стран.


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