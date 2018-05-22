Руководство Швеции передало буклеты "будь готов к войне" в 4,8 млн жилищ

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на Шведское гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям

Брошюра вмещает 20 страниц и называется "Если наступит кризис или война". В ней рассказывается, как граждане могут обеспечивать свои главные потребности, среди которых пища, вода и тепло, что означают различные предупредительные сигналы, и как люди могут помогать "абсолютной обороне" Швеции.

На цветном буклете изображаются сирены, авиация и бегущие из жилищ семьи. Это готовит людей к таким рискам, как кибер и террористические атаки, изменение климата, распространение фейковых новостей.

В тесте брошюры сказано, что Швеция есть более безопасной, чем многие другие государства, но все рано есть риск для безопасности и независимости страны. В случае минимальной подготовленности населения, государству будет проще справляться с серьезным напряжением.

При создании буклетов брались во внимание результаты опроса, которые продемонстрировали нехватку конкретных данных в информационном пространстве на случай чрезвычайных ситуаций или войны.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Вашингтоне министры обороны США, Финляндии и Швеции подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве трех стран.