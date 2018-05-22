Посол Франции удивила знанием украинского языка

Об этом сообщает французский посол Изабель Дюмон в эфире одного из украинских каналов.

Она заявила, что украинский язык для нее есть весьма тяжелым, но она имеет большое желание его изучить. Посол добавила, что брала уроки как у хороших преподавателей, так и у своего водителя. По мнению Дюмон, знание государственного языка Украины - это шаг к демонстрации уважения к стране и людям, которые ее населяют.

В рабочем помещении у дипломата по рукой украинские газеты и тетради. Он подчеркнула, что сложнее всего ей правильно применять в общении не грамматику, а падежи.

Несмотря на то, что Изабель Дюмон пребывает в Украине уже третий год, общаться на украинском во время официальных мероприятий она начала только недавно. Он рассказала о благодарности к своему водителю, который не только перевозил ее, но и разговаривал с ней, помогал исправлять ошибки. По дороге на деловые встречи дипломат произносит свою речь, а мужчина помогает сделать произношение более правильным.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что в государстве будут улучшать и способствовать развитию национального украинского языка.