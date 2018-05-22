13:15 22.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100194700:Polishuk

Полиция задержала по подозрению в организации договорных футбольных матчей 50 человек

Полиция во вторник, 22 мая, провела обыски у организаторов договорных матчей.

Полиция задержала по подозрению в организации договорных футбольных матчей 50 человек

Как сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на свои источники, всего было проведено более 50 обысков в девяти областях Украины. Речь идет о пяти преступных организованных группах, а подозреваются команды и игроки Премьер-лиги, Первой и Второй лиги и юниорских команд, - пояснил источник.

Вместе с тем источник в Федерации футбола Украины, сообщил о задержании по итогам обысков около 50 футболистов, представителей клубов, тренеров и арбитров по подозрению в организации договорных футбольных матчей.

Подробной информации собеседник не сообщил, поскольку оперативные мероприятия еще проводятся.

При этом в три часа дня в Министерстве внутренних дел назначен брифинг руководства Национальной полиции и ФФУ по этой теме.

Вопросы борьбы с договорными матчами в ФФУ курирует специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего министра здравоохранения "республики Крым" Петра Михальчевского. Чиновника задержали по адресу улица Воскресенская 16б, квартира 137. Известно, что сам дом находится в Днепровском районе столицы.


Поделиться
Читайте также:
 
Беларусь призывает ЕС отменить все санкции против нее В Америке утвердили пошлины на вьетнамский прокат Израиль заявил о первом в истории боевом применении американского истребителя F-35 В Марьинке снаряд попал прямо в жилой дом – ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив