Папа Римский примерил традиционный гуцульский наряд - ФОТО

Папа Римский Франциск поздравил с 25-летним супружеским юбилеем греко-католического священника, поэта, композитора, сценариста из Буковины - отца Валерия Сиротюка и его жену. По этому поводу он даже примерил традиционный гуцульский наряд, который ему подарили.
Об этом сообщил монах Теодор Дутчак на своей странице в Facebook.
"Действительно наш Папа - простой и любящий. Надо пригласить Папу на Буковину", - написал Дутчак.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", более 34 чилийских священников попросили Папу Римского Франциска одобрить их прошение об отставке в связи с громким скандалом вокруг пастырей, обвиняемых в педофилии.
Сообщается, что святцы попросили решить их дальнейшее место в католической церкви лично Папу Франциска. "Мы хотим восстановить справедливость и способствовать исправлению нанесенного ущерба, чтобы придать новый импульс пророческой миссии церкви в Чили", - говорится в официальном обращении.
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