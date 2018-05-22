Папа Римский примерил традиционный гуцульский наряд - ФОТО

Об этом сообщил монах Теодор Дутчак на своей странице в Facebook.

"Действительно наш Папа - простой и любящий. Надо пригласить Папу на Буковину", - написал Дутчак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", более 34 чилийских священников попросили Папу Римского Франциска одобрить их прошение об отставке в связи с громким скандалом вокруг пастырей, обвиняемых в педофилии.

Сообщается, что святцы попросили решить их дальнейшее место в католической церкви лично Папу Франциска. "Мы хотим восстановить справедливость и способствовать исправлению нанесенного ущерба, чтобы придать новый импульс пророческой миссии церкви в Чили", - говорится в официальном обращении.