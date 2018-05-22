Начались общие учения военных Нацгвардии и канадских инструкторов - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Перед военными 21 мая 2018 года выступил руководитель штабной команды Объединенной оперативно-тактической группы "Украина" канадской военной миссии "UNIFIER" - капитан Стивен Ноулз. Он заявил, что для него большая честь представлять учебное подразделение и канадские Вооруженные силы. Он высказал надежду, что три недели занятий пройдут продуктивно.

Заграничные военные поделились опытом в руководстве подразделениями при исполнении различного рода поручений, сообщили о плане выполнения боевого задания по стандартам НАТО и о специфики процедуры принятия военных решений. Также канадские инструкторы запустил курс по разработке учебного плана для подготовки руководителей отделений по стандартам НАТО для офицеров руководства боевой и специальной подготовки, преподавателей Национальной академии и Учебного центра НГУ.

Полковник Александр Лещенко подчеркнул, что занятия для военных проходят как в теоретические, так и практические. Они окончатся комплексными четырехдневными полевыми тренировками.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на польской военно-воздушной базе в Кшесинах, которая поблизости от аэропорта в Познани 14 мая 2018 года запустили учения НАТО Tiger Meet.