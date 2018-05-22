На Донбассе двое военнослужащих погибли, еще девять ранены

За прошедшие сутки понедельник, 21 мая, боевики 55 раз открывали огонь по позициям украинских сил. При этом 30 из низ противник использовал минометов и запрещенной артиллерии.

В результате обстрелов погибли двое украинских военных. Еще девять военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции, на Луганском направлении боевики активизировались в районе населенного пункта Троицкое.

На Донецком направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Зайцево, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Железное, Южное, Новгородское, Авдеевка, Марьинка и Новогнатовка. Не прекращаются боевые действия на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Чермалык, Водяное и Широкино.

При этом в пресс-центре пояснили, что в течение вчерашнего дня, противник активными наступательными действиями пытался вытеснить наших воинов из освобожденного Южного, который атаковал с трех направлений. При этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вел огонь непосредственно по городе Торецкое.

В штабе также отметили, что у Авдеевки и Марьинки были применены контрснайперские мероприятия, после чего обстрелы позиций украинских защитников прекратились. По данным украинской разведки, уничтожено 15 и ранено 13 боевиков.

Напомним, боевики в понедельник обстреляли населенный пункт Марьинка Донецкой области. Огонь велся из стрелкового оружия. В результате боевых действий погиб 36-летний местный житель.