08:59 22.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе двое военнослужащих погибли, еще девять ранены

Ситуация на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил обостряется.

На Донбассе двое военнослужащих погибли, еще девять ранены

За прошедшие сутки понедельник, 21 мая, боевики 55 раз открывали огонь по позициям украинских сил. При этом 30 из низ противник использовал минометов и запрещенной артиллерии.

В результате обстрелов погибли двое украинских военных. Еще девять военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции, на Луганском направлении боевики активизировались в районе населенного пункта Троицкое.

На Донецком направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Зайцево, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Железное, Южное, Новгородское, Авдеевка, Марьинка и Новогнатовка. Не прекращаются боевые действия на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Чермалык, Водяное и Широкино.

При этом в пресс-центре пояснили, что в течение вчерашнего дня, противник активными наступательными действиями пытался вытеснить наших воинов из освобожденного Южного, который атаковал с трех направлений. При этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вел огонь непосредственно по городе Торецкое.

В штабе также отметили, что у Авдеевки и Марьинки были применены контрснайперские мероприятия, после чего обстрелы позиций украинских защитников прекратились. По данным украинской разведки, уничтожено 15 и ранено 13 боевиков.

Напомним, боевики в понедельник обстреляли населенный пункт Марьинка Донецкой области. Огонь велся из стрелкового оружия. В результате боевых действий погиб 36-летний местный житель.


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