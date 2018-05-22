МОН рекомендует школам усилить охрану

Соответствующее письмо направлено во вторник, 22 мая, в департаменты, управления образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций, руководителям учебных заведений.

Таким образом, министерство рекомендует, в связи с распространением случаев отравления школьников газообразными веществами, а также для организации мер безопасности в местах пребывания детей дошкольного возраста, учащихся и студентов, усилить охрану и ограничить доступ на территорию учебных заведений лиц, не принимающих непосредственного участия в образовательном процессе.

Также речь идет об усилении контроля над пропускным режимом. Кроме того, в письме указаны следующие рекомендации:

постоянно проводить разъяснения для учащихся, студентов, родителей и работников по поведению в случае возникновения ситуаций, угрожающих их безопасности и здоровью; разработать и распространить среди учащихся, студентов, педагогических и научно-педагогических работников памятку о правилах обращения с выявленными подозрительными предметами;

обеспечить оперативное информирование правоохранительных органов в случае выявления в учебных заведениях и на прилегающих территориях подозрительных лиц или предметов, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Харькове 30 учащихся школы №3 обратились к медикам с жалобами на слабость и затрудненное дыхание. Сообщается, что из-за массового отравления в Харькове на данный момент в больнице остаются 12 детей.