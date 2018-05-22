Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ по футболу в Россию

Украинским гражданам не стоит отправляться на территорию России в связи с чемпионатом мира по футболу, потому что это легкомысленно несет реальные риски. Соревнование пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
Министр поблагодарил Николая Карпюка за обращение к населению с рекомендацией не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Он подчеркнул, что это опрометчиво и действительно опасно.
Министерство иностранных дел Украины объявило конкретные просьбы к населению отказаться от поездок в Россию в связи с проведением в этом государстве финальной части чемпионата мира по футболу.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждал, что Россию вовсе следует избавить от права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время своего визита в Данию провел встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.
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