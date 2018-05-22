14:56 22.05.2018 | Экономика | Новости
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Эксклюзив: Влияние Ирана на нефтяной рынок минимизируют

Последний рывок цен на нефть связан с опасениями рынков по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке. К фактору геополитики также присоединился фактор спекуляции – рассказал  в интервью телеканалу "Первый Деловой" глава бюро комплексного анализа и прогноза Сергей Дяченко.

Эксклюзив: Влияние Ирана на нефтяной рынок минимизируют

По его словам, в последнее время обострилась ситуация в Сирии, где по одну сторону союзники действующего режима – Россия и Иран. По другую сторону его оппоненты – США и Израиль. Уже начались обоюдные обстрелы между Тегераном и Иерусалимом. Вашингтон отреагировал на события выходом из "ядерной сделки".

"Администрация США использует относительно Ирана те же методы, которые использовались относительно Северной Кореи. То есть, сейчас происходят попытки обуздать аппетиты Ирана в регионе. Поскольку уже слишком сильно затронули интересы союзников США. Это в первую очередь – Израиль. И с некоторыми оговорками – Саудовская Аравия. И реакция нефтяных бирж не связана с опасениями по поводу сокращения добычи в Иране. Поскольку эти объемы легко возместят Саудовская Аравия и Россия", — заявил С.Дяченко.


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