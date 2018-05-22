Эксклюзив: "В Украине может произойти утечка данных из соцсетей в предвыборный период", — Резниченко

Ситуация с утечкой данных из социальной сети "Facebook" может реплицироваться и в Украине. Ее могут создать искусственно или же это может произойти случайным образом, особенно в предвыборный год. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Первый Деловой" аналитик по информационной безопасности Геннадий Резниченко.
По словам эксперта, подобное может случиться в любой стране мира. Поскольку, все сейчас находятся в едином киберпространстве. И пользуются аналогичными интернет-средствами. Защита информации должна быть обоюдной: как со стороны пользователя, так и со стороны интернет-ресурса.
"Какой-то волшебной защиты здесь не существует. Поэтому нужно внимательно относиться к тому, какие данные вы переносите в облака или какие данные вы публикуете в социальных сетях. И должна быть определенная политика компании по поводу конфиденциальности информации. Она может быть простой или сложной. Должны быть уровни информации, которые могут быть для внутреннего, защищенного пользования или для открытого доступа. Если такая политика существует, она минимизирует те риски, которые существует с несанкционированной публикацией информации", — отметил С.Резниченко.
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