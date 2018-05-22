Чехия намерена упростить трудоустройство для украинцев

На сегодняшний день в стране рекордная нехватка рабочей силы. Тут не заняты более 260 тысяч мест. Это прежде всего медсестры, работники социальной сферы и рабочие средней технической квалификации, строители.

Об этом в понедельник вечером, 21 мая, во время визита в посольство Чехии в Украине и генеральное консульство во Львове заявила министр труда Чехии Ярослава Немцова. По ее словам, сегодня на рынке труда Чехии просто не возможно найти сотрудников, и поэтому нам действительно нужно нанимать рабочих из-за рубежа.

Мы в первую очередь обратились к Украине, потому что страна культурно и традиционно близка нам, - пояснил Немцова, добавив, что в рамках соглашения между странами предполагается, что 19600 украинцев смогут получить право трудоустройства на два года.

Из 374 тысяч иностранцев в Чехии работает около 70 тысяч украинцев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство здравоохранения Польши разрабатывает новы правила для упрощения трудоустройства медицинских работников, которые происходят из стран за пределами Евросоюза, особенно из Украины. Ведомство уже обратилось с этим вопросом к министру науки и образования с предложением внести изменения в закон о высшем образовании, которые подтвердили процедуру получение диплома в соответствие с европейскими нормами.