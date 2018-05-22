Бугский лиман снова числится в собственности Украины

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что вышло доказать неправомерность нахождения в пользовании населения части внутренних морских вод Украины в виде донной поверхности Бугского лимана. Работники подчеркнули нереальность позволять брать в аренду частных юридических лиц внутренних морских вод.

До этого в октябре 2016 года было подано в суд иск к Николаевской ОГА и ООО НП "Терминал-Укрпищесбытсырье" о признании незаконным договора аренды земли, которым населению была передана донная часть Бугского лимана общей площадью 157 га.

Отмечается, что производство по делу было запущено с учетом требований водного и земельного законодательства страны, а также Закона Украины "О морских портах Украины". Дело неоднократно рассматривалось хозяйственными судами разных столичных инстанций, но неаргументированно отказывали.

17 мая 2018 года Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда Украины была доказана законность позиции прокурора и указано, что в аренду обществу был незаконно направлен именно водный объект общегосударственного значения, а не земельный участок.

В учреждении подвели итог, что на исправление вопроса правоохранительные структуры потратили полтора года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в среду, 23 мая 2018 года, намерен посетить города Николаев.