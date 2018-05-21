Забастовка на АМКР заканчивается, вскрыта политическая подоплека, - "Укрметаллургпром"

Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Каленков отметил, что "Есть ряд лиц, которые поставили для себя задачу привлечь внимание и создать эту ситуацию". В частности, в переговорах с трудовым коллективом принимал участие нардеп, глава Социал-демократической партии Сергей Каплин. Однако, его участие ограничилось политическим пиаром, а главным организатором является депутат от БПП Константин Усов, который путем шантажа руководства предприятия пытается получить контракты от АМКР.

Это не первый случай сложностей, которые Усов создает для завода.Являясь депутатом Верховной Рады от президентской партии, он имеет большое влияние на местных правоохранителей. В частности, назначил руководителя Криворожской полиции Романа Ткаченко, заместителя прокуратуры Днепропетровской области Алексея Кривенко, руководителей первой и третьей прокуратура Кривого Рога Виктора Павличенко и Владимира Кондратова, а также ряд штатных прокуроров.

О необоснованном давлении на предприятие со стороны правоохранителей открыто заявлял Генеральный директор АКМР Парамжит Калон: "Резко увеличилось количество внеплановых проверок... Компания полагает, что это давление оказывается исключительно с целью вымогательства – руководству ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" ранее был передан подробный письменный перечень требований от конкретной группы правоохранителей".

Однако, под угрозой остановки предприятия – прокуратурой было остановлено все крановое хозяйство, руководство пошло на то, чтобы близкие к Усову и депутату горсовета от БПП Александру Пасечнику получили подряды на АМКР.

Забастовка в мае стала продолжением давления на АМКР, в результате чего потери понес не только комбинат, но и государство.

"Это порядка 85-90 млн долл. потерянной выручки валютной для страны… Это срыв контрактов", - заявил Каленков.

Активной организацией забастовки занималась ячейка Социал-демократической партии Каплина при участии первого секретаря ОКСПУ Олега Цуркана. В соцсетях есть множество информации, что в том числе раздавались деньги.

Олег Цуркан является директором строительной компании "АНДАРИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП", которая является главным подрядчиком, через которую Усов осваивает деньги своей субвенции из госбюджета.Цуркан неоднократно заявлял, что является с Усовым "одной командой".Его компания должна была в результате забастовки стать и одним из подрядчиков для АМКР.

Однако, на самом предприятии подчеркивают что искусственно организованная забастовка вышла из под контроля организаторов и поставила под угрозу дальнейшую работу предприятия.

"Эта акция ставит под сомнение наши возможности стабилизировать производство в те сроки, которые ранее были запланированы. Если это дальше будет продолжаться, то приведет, во-первых, к полной остановке предприятия, а во-вторых, к еще более тяжелым финансовым последствиям. В этом случае мы будем вынуждены рекомендовать Генеральному директору предприятия переводить персонал большинства цехов на неполную занятость, в простой, с сохранением минимальных гарантий по оплате труда, которые предусмотрены условиями коллективного договора", - сказал в комментарии финансовый директор ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" Сергей Пличко.

Источник: golos.ua/i/614088