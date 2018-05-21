17:30 21.05.2018 | Политика | Новости
100194621:test

В Великобритании начали дополнительных три дела против российского канала RT

Великобританский государственный комитет по телевидению, радиовещанию и почтовой связи начал еще три дела в строну российского телеканала Russia Today. До этого против канала было начато семь дел.

В Великобритании начали дополнительных три дела против российского канала RT

Об этом сообщает The Guardian. 

Последние зафиксированные регулятором Ofcom нарушения, касаются эпизода "флагманского шоу" канала Crosstalk от 20 апреля 2018 года. В материале рассказаны все потенциальные планы руководства США в сирийской гражданской войне, как нехорошо обдуманные варианты.

В комитете также будет изучено две новости на канале Russia Today касающиеся дефицита баланса. Работник российского канала заявил  от имени Russia Today, что в комитете отмечают новые расследования Ofcom и будут проводить деятельность с Ofcom путем его процессов.

Весной текущего года, в апреле, британский регулятор Ofcom начал семь расследований по телеканалу Russia Today в связи с вопросом надлежащей объективности новостных и документальных программ канала.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию вновь назначил проверку телеканалу "Интер".


Поделиться
Читайте также:
 
Потребители газа в ЕС зависят от российского решения о транзите через Украину - ЕК В Сумской области мужчина убил себя гранатой Стало известно об итогах переговоров Меркель с Путиным в Сочи МИД Украины за год направил в Россию более 20 обращений по Сенцову
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив