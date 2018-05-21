В Великобритании начали дополнительных три дела против российского канала RT

Об этом сообщает The Guardian.

Последние зафиксированные регулятором Ofcom нарушения, касаются эпизода "флагманского шоу" канала Crosstalk от 20 апреля 2018 года. В материале рассказаны все потенциальные планы руководства США в сирийской гражданской войне, как нехорошо обдуманные варианты.

В комитете также будет изучено две новости на канале Russia Today касающиеся дефицита баланса. Работник российского канала заявил от имени Russia Today, что в комитете отмечают новые расследования Ofcom и будут проводить деятельность с Ofcom путем его процессов.

Весной текущего года, в апреле, британский регулятор Ofcom начал семь расследований по телеканалу Russia Today в связи с вопросом надлежащей объективности новостных и документальных программ канала.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию вновь назначил проверку телеканалу "Интер".