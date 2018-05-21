В Великобритании начали дополнительных три дела против российского канала RT

Великобританский государственный комитет по телевидению, радиовещанию и почтовой связи начал еще три дела в строну российского телеканала Russia Today. До этого против канала было начато семь дел.
Об этом сообщает The Guardian.
Последние зафиксированные регулятором Ofcom нарушения, касаются эпизода "флагманского шоу" канала Crosstalk от 20 апреля 2018 года. В материале рассказаны все потенциальные планы руководства США в сирийской гражданской войне, как нехорошо обдуманные варианты.
В комитете также будет изучено две новости на канале Russia Today касающиеся дефицита баланса. Работник российского канала заявил от имени Russia Today, что в комитете отмечают новые расследования Ofcom и будут проводить деятельность с Ofcom путем его процессов.
Весной текущего года, в апреле, британский регулятор Ofcom начал семь расследований по телеканалу Russia Today в связи с вопросом надлежащей объективности новостных и документальных программ канала.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию вновь назначил проверку телеканалу "Интер".
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