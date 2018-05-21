В Украине в понедельник сухо, грозы ожидаются лишь на востоке и Закарпатье

В целом практически на всей территории страны осадков синоптики не обещают. Только на Закарпатье и днем в восточных областях, на севере Левобережья кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 20-25 теплых градусов.

В Киеве сегодня облака с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем будет не больше 17-19 градусов.

В западных областях без осадков, лишь днем на Закарпатье местами дождь. Температура ночью составит 3-9 теплых градусов. Днем потеплее до 14-20 градусов, на Закарпатье до 19-24 градусов.

В северных областях в понедельник сухо и тепло. Только в Черниговской и Сумской областях возможны грозы. Ночная температура воздуха составит 5-10 теплых градусов, Днем столбики термометров поднимутся до 12-18 градусов, в Киевской и Житомирской областях до 15-20 градусов.

В центральных областях синоптики осадков не обещают, лишь ночью в Днепропетровской области местами дождь. Температура ночью составит 6-12 градусов. Днем будет от 17 до 23 теплых градусов, в Винницкой и Черкасской областях ночью 15-21 градус.

В восточных областях сегодня дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

В южных областях в понедельник сухо и тепло. Температура ночью составит 9-15 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 19 до 25 градусов со знаком плюс.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 10-15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

Народный прогноз: День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В народе святого называли Градобоем и Пшеничником. Если в этот день будет дождь - грибов будет много. Была в этот день традиция печь пироги для угощения странников и нищих. В это время лопаются почки у лесного шиповника. Начинают цвести ранние ирисы.