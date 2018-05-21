В России заявили, что Сущенко не был журналистом при въезде на территорию их страны

Поэтому на тот момент он журналистом не был. Об этом в понедельник утром, 21 мая, в эфире телеканала "Россия 1", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она утверждала, что Сущенко не занимался журналистской деятельностью и об этом свидетельствуют оформленные им документы. Он не подавал документы на оформление журналистской визы и ни разу не заявлял "в юридической плоскости о своих полномочиях в качестве журналиста".

В связи с чем, по ее мнению, любые сравнения Сущенко с корреспондентами "РИА Новости Украина"- безосновательны, не по каким-то моральным стандартам, а просто в юридической плоскости.

Представитель российского МИДа также утверждала, что журналисты "РИА Новости Украина" "имели весь пакет украинских документов на осуществление своей деятельности. Именно журналистская деятельность стала поводом для обысков, а затем арестов", - пояснила она, добавив, что арест Кирилла Вышинского является "частью пропаганды Запада против РФ", "ситуация с журналистикой, информацией и свободой слова в Украине - это результат пагубной политики Запада, ФРГ и других стран".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

Сам Вышинский не признает объявленное ему подозрение и расценивает задержание как провокацию.

По делу о государственной измене Кирилла Вышинского, вызвали на допрос 47 человек. 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.