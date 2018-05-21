В районе Золотого возле патрульных миссии ОБСЕ произошел взрыв

Он прогремел за 300 метров от патрулей на участке разведения сил и средств в районе поселка Золотое в Луганской области. Об этом сказано в отчете представителей миссии.

Согласно сообщению, вчера около 11 часов утра два патруля СММ в составе десяти сотрудников на четырех бронированных автомобилях находились на расстоянии 20 метров южнее блокпоста вооруженных формирований, расположенного на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.

Из автомобилей вышли все члены патрулей, пятеро из них разговаривали с двумя невооруженными боевиками. Кроме того, они видели еще около восьми членов вооруженных формирований, которые ходили вокруг блокпоста на участке разведения.

Внезапно они услышали взрыв неопределенного происхождения.

В отчете также уточняется, что СММ ранее зафиксировала зенитную установку в десяти метрах к юго-западу от упомянутого блокпоста на участке разведения.

Оба патрули немедленно покинули этот район и благополучно вернулись к своим базам в населенные пункты Северодонецк и Кадиевка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, обстановка на линии разграничения сторон на Донбассе в последние дни значительно обострилась. Боевики активно применяют запрещенное Минскими соглашениями вооружение, как по позиция Вооруженных сил Украины, так и по гражданской и промышленной инфраструктуре региона. С начала суток боевики дважды обстреляли Зайцево из "Градов".