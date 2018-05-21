В Николаеве полиция задержали сотрудника суда

Мужчина попался на взятке в тысячу долларов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, накануне, 19 мая правоохранители задокументировали получение взятки руководителем аппарата Центрального районного суда Николаева.

Он требовал деньги за положительное решение по иску о разрешении на выезд ребенка за границу. Взяточник был задержан во время передачи оговоренной суммы.

Против него открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Злоупотребление влиянием. Сейчас решается вопрос об избрании против него меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники СБУ провели операцию по задержанию проректора "Международной академии экологии и медицины". Проректор попался на "горячем" во время получения взятки в размере три тысячи долларов от гражданина. Ученый за полученную сумму обещал "без проблем" организовать сдачу экзаменов для поступления в учебное заведение.