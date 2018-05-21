В Крыму умерла ветеран крымскотатарского движения Нурие апте Биязова

В городе Белогорске в аннексированном Россией Крыму в возрасте 90 лет в воскресенье, 20 мая, скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Нурие апте Биязова.
Как сообщает координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, Биязова была одной из активисток крымскотатарского национального движения, когда крымские татары только вернулись на родину.
В ее доме в Белогорске мы часто собирались, она печатала наши материалы, писала статьи. Делала большое дело для национального движения, – сообщил он.
Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае. 18 мая 1944 года была депортирована в Узбекистан, где похоронила родителей и двух сестер. В 1989 году вернулась в Крым.
Весной 2018 года Биязова издала автобиографическую книгу "Отражение" о депортации крымскотатарского народа.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на сегодняшний день в российских тюрьмах незаконно содержатся 67 жителей Крыма.
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