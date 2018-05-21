01:00 21.05.2018 | Общество | Новости
100194528:Polishuk

В Конго из-за новой вспышки Эболы умерли 26 человек

В Демократической Республике Конго на сегодняшний день из-за новой вспышки вируса Эбола умерли уже 26 человек.

В Конго из-за новой вспышки Эболы умерли 26 человек

В ночь на воскресенье, 20 мая, Министерство здравоохранения африканской страны сообщило, что обнаружено еще четырех новых подтвержденных случаев опасного заболевания в расположенном на северо-западе страны городе Ибоко.

Таким образом общее количество подтвержденных инфицированных достигло 21. Четыре случая заболевания выявлено в городе-миллионнике Мбандака.

Это уже девятая вспышка лихорадки Эбола в Конго. Последняя была зафиксирована в прошлом году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 мая сообщалось, что вспышка вируса Эбола в Декомратичной республике Конго вошла в "новую фазу": впервые случай заболевания обнаружили в городе-миллионнике Мбандака на северо-западе страны.


Поделиться
Читайте также:
 
С начала суток боевики дважды обстреляли Зайцево из "Градов" В Черкассах подрались футбольные фанаты, пострадали 17 полицейских и зритель - ВИДЕО В Киеве пьяные разбили девять авто - ФОТО, ВИДЕО В Черногории принял присягу президент
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив