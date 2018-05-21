В Конго из-за новой вспышки Эболы умерли 26 человек

В ночь на воскресенье, 20 мая, Министерство здравоохранения африканской страны сообщило, что обнаружено еще четырех новых подтвержденных случаев опасного заболевания в расположенном на северо-западе страны городе Ибоко.

Таким образом общее количество подтвержденных инфицированных достигло 21. Четыре случая заболевания выявлено в городе-миллионнике Мбандака.

Это уже девятая вспышка лихорадки Эбола в Конго. Последняя была зафиксирована в прошлом году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 мая сообщалось, что вспышка вируса Эбола в Декомратичной республике Конго вошла в "новую фазу": впервые случай заболевания обнаружили в городе-миллионнике Мбандака на северо-западе страны.