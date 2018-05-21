В Конго из-за новой вспышки Эболы умерли 26 человек

В Демократической Республике Конго на сегодняшний день из-за новой вспышки вируса Эбола умерли уже 26 человек.
В ночь на воскресенье, 20 мая, Министерство здравоохранения африканской страны сообщило, что обнаружено еще четырех новых подтвержденных случаев опасного заболевания в расположенном на северо-западе страны городе Ибоко.
Таким образом общее количество подтвержденных инфицированных достигло 21. Четыре случая заболевания выявлено в городе-миллионнике Мбандака.
Это уже девятая вспышка лихорадки Эбола в Конго. Последняя была зафиксирована в прошлом году.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 мая сообщалось, что вспышка вируса Эбола в Декомратичной республике Конго вошла в "новую фазу": впервые случай заболевания обнаружили в городе-миллионнике Мбандака на северо-западе страны.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов