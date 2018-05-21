В Греции люди вышли на улицы с протестами

Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как отмечается, спор между двумя странами относительно названия Македонии, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Известно, что под конституционным названием Республика Македония страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием Бывшая югославская республика Македония.

В свою очередь, греческие политики заявили, что это название не решает проблем, а напротив, углубляет их.

"Это название исторически и напрямую связано со стремлением к созданию "македонской" нации и государства, которое включает Салоники и распространяется до Эгейского моря. Любая ссылка на Илинден в названии соседней страны не только не положит конец ирредентизму Скопье, но, напротив, подтверждает и укрепляет его. Вот почему это даже неприемлемо для обсуждения", - говорится в заявлении крупнейшей оппозиционной партии Новая демократия по итогам беседы лидера партии Кириакоса Мицотакиса и премьер-министра Алексиса Ципраса.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", выпуск из-под стражи украинских политзаключенных в России и на оккупированных территориях страны станет одной из главных тем во время встреч руководителя МИД Украины Павла Климкина на министерском собрании Совета Европы.