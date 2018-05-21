В Греции люди вышли на улицы с протестами

Сегодня, 21 мая, лидеры ведущих политических партий Греции вместе с жителями страны вышли на улицы города с акцией протеста. Активистов не устраивает новое название Македонии - Илинденская Македония.
Об этом сообщает издание РИА Новости.
Как отмечается, спор между двумя странами относительно названия Македонии, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.
Известно, что под конституционным названием Республика Македония страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием Бывшая югославская республика Македония.
В свою очередь, греческие политики заявили, что это название не решает проблем, а напротив, углубляет их.
"Это название исторически и напрямую связано со стремлением к созданию "македонской" нации и государства, которое включает Салоники и распространяется до Эгейского моря. Любая ссылка на Илинден в названии соседней страны не только не положит конец ирредентизму Скопье, но, напротив, подтверждает и укрепляет его. Вот почему это даже неприемлемо для обсуждения", - говорится в заявлении крупнейшей оппозиционной партии Новая демократия по итогам беседы лидера партии Кириакоса Мицотакиса и премьер-министра Алексиса Ципраса.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", выпуск из-под стражи украинских политзаключенных в России и на оккупированных территориях страны станет одной из главных тем во время встреч руководителя МИД Украины Павла Климкина на министерском собрании Совета Европы.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов