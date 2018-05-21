Украинская полиция начала работать в усиленном режиме - МВД

К работе на локациях международного турнира на время проведения финала Лиги чемпионов будут привлекать полицейских, которые владеют иностранными языками.

Об этом шла речь на совещания с участием руководства Министерства внутренних дел и Национальной полиции с руководителями всех областей, которое состоялось сегодня утром.

При этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергея Ярового рассказал, что сейчас идет работа всех подразделений системы МВД, в частности - по приему иностранных болельщиков, прибывающих в Украину.

По предварительной информации, футбольные фанаты будут прибывать авиатранспортом, железнодорожным транспортом, автобусами и частным автотранспортом через Одессу, Харьков, Львов.

В настоящее время развернута деятельность ситуационных центров и проведен ряд тактико-специальных учений с участием Нацполиции, Государственной пограничной службы, Нацгвардии, ГСЧС и Государственной миграционной службы.

В свою очередь заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что по оценкам футбольных экспертов, Лигу чемпионов посетят около 53 тысяч зрителей. В международный аэропорт "Борисполь" ожидаются организованные прибытия около 11 тысяч болельщиков чартерными авиарейсами. Кроме этого, автомобильным транспортом планируется прибытие на турнир около 15 тысяч человек.

Напомним, решающий матч Лиги чемпионов состоится в субботу 26 мая и пройдет в Киеве на НСК "Олимпийски". Главный футбольный турнир года начнется в 21:45.

Как сообщал УРА-Информ, за два дня до этого, 24 мая на стадионе "Динамо" им. В. В. Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов, в котором встретятся "Лион" и "Вольфсбург".