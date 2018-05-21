Стало известно, когда пройдет суд по делу Кернеса

Об этом сообщает местное издание "Городской Дозор".

Как отмечается, судья Андрей Антонов огласил решение о переносе заседания на 11:00 29 мая 2018 года.

Известно, что во время сегодняшнего заседания, 21 мая, должны были приступить к изучению доказательств стороны защиты обвиняемого. Свидетелей должны были доставить стороны защиты и обвинения.

Добавим, Кернеса подозревают в похищении и угрозах убийством сторонников Евромайдана в Харькове в 2013-2014 годах. Вместе с ним по делу проходят двое его охранников.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал комментарий по поводу подозрений к активисту Майдана Ивану Бубенчику в умышленном убийстве двух полицейских в феврале 2014 года, подчеркнув, что считает неправильным расценку поступков подозреваемого.