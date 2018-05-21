Стало известно, когда пройдет суд по делу Кернеса

Киевский районный суд Полтавы перенес на 29 мая 2018 года, судебное заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Об этом сообщает местное издание "Городской Дозор".
Как отмечается, судья Андрей Антонов огласил решение о переносе заседания на 11:00 29 мая 2018 года.
Известно, что во время сегодняшнего заседания, 21 мая, должны были приступить к изучению доказательств стороны защиты обвиняемого. Свидетелей должны были доставить стороны защиты и обвинения.
Добавим, Кернеса подозревают в похищении и угрозах убийством сторонников Евромайдана в Харькове в 2013-2014 годах. Вместе с ним по делу проходят двое его охранников.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал комментарий по поводу подозрений к активисту Майдана Ивану Бубенчику в умышленном убийстве двух полицейских в феврале 2014 года, подчеркнув, что считает неправильным расценку поступков подозреваемого.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов