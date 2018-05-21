Россия все еще не дала ответ о передаче 23 россиян, - Ирина Геращенко

Киев предлагал обменять из на освобождение украинских политзаключенных и заложников. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, Украина может и должна сделать все для освобождения всех. Первое - не забывать ни об одном пленнике, ни об одной фамилии. Второе - напоминать о политзаключенных и заложниках на всех международных встречах, эта тема должна быть приоритетом не только для Украины, но и для наших партнеров.

Третье - требовать доступа МККК в тюрьмы оккупированного Донбасса, Крыма, к нашим пленникам в РФ. Четвертое - искать все возможные пути освобождения, предлагать все компромиссные варианты, чтобы освободить наших, 0 написала политик на своей страничке в социальной сети, добавив, что видно России не нужны ее граждане.

Геращенко также напомнила, что в российских тюрьмах остаются более 60 украинцев и крымских татар. На оккупированных территориях боевики удерживают десятки украинских заложников, при этом подтверждают только 20.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко по результатам совместной встречи членов семей заложников со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, рассказала о сотрудничестве с международными партнерами относительно заложников.