Порошенко почтил память Биязовой

Президент Украины Петр Порошенко почтил память умершей активистки и ветерана крымскотатарского национального движения Нурии Биязовой.
Как написал в воскресенье, 20 мая, в своем Twitter глава государства, сегодня отошла в вечность Нурие Биязова - активистка крымскотатарского национального движения.
В 1944 Нурие пережила депортацию, спустя годы вернулась в родной Крым и рассказала миру правду об этих трагических событиях. Вечная память верной дочери крымскотатарского народа.
Напомним, Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае. 18 мая 1944 года была депортирована в Узбекистан, где впоследствии похоронила родителей и двух сестер. В 1989 году вернулась в Крым, где сразу стала активисткой крымскотатарского национального движения.
Как сообщал УРА-Информ, в городе Белогорске в аннексированном Россией Крыму в возрасте 90 лет в воскресенье, 20 мая, скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Нурие апте Биязова.
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