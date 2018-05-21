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Порошенко почтил память Биязовой

Президент Украины Петр Порошенко почтил память умершей активистки и ветерана крымскотатарского национального движения Нурии Биязовой.

Порошенко почтил память Биязовой

Как написал в воскресенье, 20 мая, в своем Twitter глава государства, сегодня отошла в вечность Нурие Биязова - активистка крымскотатарского национального движения.

В 1944 Нурие пережила депортацию, спустя годы вернулась в родной Крым и рассказала миру правду об этих трагических событиях. Вечная память верной дочери крымскотатарского народа.

Напомним, Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае. 18 мая 1944 года была депортирована в Узбекистан, где впоследствии похоронила родителей и двух сестер. В 1989 году вернулась в Крым, где сразу стала активисткой крымскотатарского национального движения.

Как сообщал УРА-Информ, в городе Белогорске в аннексированном Россией Крыму в возрасте 90 лет в воскресенье, 20 мая, скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Нурие апте Биязова.


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