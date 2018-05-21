Оккупанты в Крыму вновь пришли с обысками к местным жителям

Российские спецслужбы пришли в дом к местным жителям с утра понедельника, 21 мая. Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, обыски проходят в доме активиста Крымской солидарности Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района.

При этом к дому Мустафаева подогнали автозак, а во двор заехал автомобиль Volkswagen "c затонированными номерами".

В доме Смаилова в Бахчисарайском районе находятся трое детей, а супругу Эдема российские силовики не пропускают в дом.

Также была информация о якобы обыске у некоего Муслима, однако она пока не подтверждается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в оккупированном Россией Севастополе 10 мая вновь прошли обыски у крымских татар. В результате чего российские спецслужы задержали несколько человек.