Оккупанты в Крыму вновь пришли с обысками к местным жителям

Оккупанты Крыма проводят обыски в домах двух активистов "Крымской солидарности".
Российские спецслужбы пришли в дом к местным жителям с утра понедельника, 21 мая. Как сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, обыски проходят в доме активиста Крымской солидарности Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района.
При этом к дому Мустафаева подогнали автозак, а во двор заехал автомобиль Volkswagen "c затонированными номерами".
В доме Смаилова в Бахчисарайском районе находятся трое детей, а супругу Эдема российские силовики не пропускают в дом.
Также была информация о якобы обыске у некоего Муслима, однако она пока не подтверждается.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в оккупированном Россией Севастополе 10 мая вновь прошли обыски у крымских татар. В результате чего российские спецслужы задержали несколько человек.
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