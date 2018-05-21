На Троицу в этом году украинцы будут отдыхать три дня

В этом году на Троицу люди будут отдыхать три дня. Это предусматривает распоряжения Кабинета Министров Украины.

Все православные будут отмечать День Святой Тройцы, который припадет в этом году на 27-е мая. Поэтому выходной переносится на понедельник. В итоге украинцам выпала возможность отдохнуть три дня - 26, 27, 28 мая.

Таким образом, согдасно статья 67 КзпП, если праздничный день или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Вместе с тем такое решение правительства носит рекомендационный характер и касается предприятий, учреждений и организаций с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными, субботой и воскресеньем. Исключение составляют "Укрпочта", органы Пенсионного фонда, Государственной казначейской службы и банковской.

Специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни устанавливает Национальный банк Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в этом году будет 118 выходных дней. Эта цифра учитывает христиански и государственные праздники, а также традиционны выходные дни.