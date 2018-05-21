08:38 21.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из Украины в Румынию будет курсировать пассажирский поезд

С 2019 года из Украины в Румынию запустят пассажирский поезд маршрутом Черновцы – Сучава. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Из Украины в Румынию будет курсировать пассажирский поезд

Как отмечается, четыре поезда начнут работать с 1 января 2019 года в обе стороны и обеспечат соединение между городом Сучава (Румыния) с пересадкой на станции Вадул-Сирет и Черновцами.

Кроме того, между двумя странами есть договоренность о необходимости организации контрейлерных перевозок типа RO-LA. Маршрут следования контрейлерного поезда в составе 22 железнодорожных платформ и одного вагона для перевозки водителей будет через Вадул-Сирет (Румыния) - Руссе (Болгария), расстояние 605 км и время следования 33 часа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в преддверии долгих выходных на Троицу 26−28 мая ПАО  "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы для графиковых. Таким образом, пассажирам предоставлены более 40 тысяч дополнительных мест в поездах.


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