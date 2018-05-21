Из Украины в Румынию будет курсировать пассажирский поезд

С 2019 года из Украины в Румынию запустят пассажирский поезд маршрутом Черновцы – Сучава. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Как отмечается, четыре поезда начнут работать с 1 января 2019 года в обе стороны и обеспечат соединение между городом Сучава (Румыния) с пересадкой на станции Вадул-Сирет и Черновцами.
Кроме того, между двумя странами есть договоренность о необходимости организации контрейлерных перевозок типа RO-LA. Маршрут следования контрейлерного поезда в составе 22 железнодорожных платформ и одного вагона для перевозки водителей будет через Вадул-Сирет (Румыния) - Руссе (Болгария), расстояние 605 км и время следования 33 часа.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в преддверии долгих выходных на Троицу 26−28 мая ПАО "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов и дополнительные рейсы для графиковых. Таким образом, пассажирам предоставлены более 40 тысяч дополнительных мест в поездах.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов