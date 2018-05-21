02:00 21.05.2018 | Общество | Новости
100194537:Polishuk

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение боевиков на православный храм Архангела Михаила в Грозном.

Нападения произошло в субботу, 19 мая. Как сообщает организация Site Intelligence Group, которая мониторит и освещает деятельность террористов, Исламское государство Кавказской провинции заявляла о том, что совершила нападение на церковь Михаила в столице, Грозном.

Напомним, 19 мая в столице российской Чечни Грозном группа неизвестных совершила попытку нападения на церковь Михаила Архангела. В результате теракта были убиты семь человек.

Как сообщал УРА-Информ, правоохранители установили личности всех боевиков, которые пытались взять в заложники прихожан православной церкви Архангела Михаила в Грозном. Во время операции были убиты четверо нападавших. Кроме того, во время операции погибли двое сотрудников полиции и один гражданский.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко почтил память Биязовой "Укрзализныця" до декабря запустит скоростную линию до Борисполя "Фиктивные" выборы в Венесуэле ничего не изменят, - Помпео В России при жесткой посадке спортивного самолета погиб человек
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив