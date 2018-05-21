"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном

Нападения произошло в субботу, 19 мая. Как сообщает организация Site Intelligence Group, которая мониторит и освещает деятельность террористов, Исламское государство Кавказской провинции заявляла о том, что совершила нападение на церковь Михаила в столице, Грозном.

Напомним, 19 мая в столице российской Чечни Грозном группа неизвестных совершила попытку нападения на церковь Михаила Архангела. В результате теракта были убиты семь человек.

Как сообщал УРА-Информ, правоохранители установили личности всех боевиков, которые пытались взять в заложники прихожан православной церкви Архангела Михаила в Грозном. Во время операции были убиты четверо нападавших. Кроме того, во время операции погибли двое сотрудников полиции и один гражданский.