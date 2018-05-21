Эксклюзив: Для создания своего бренда одного творчества недостаточно, - Нечипоренко

По её словам, на этапе реализации идеи, приходит понимание, что это далеко не только творчество. Без специального профильного образования в fashion- индустрии, грамотно подойти к основанию бренда и сделать его успешным, практически не возможно.

"Основной ошибкой при создании собственного бренда является неосведомленность в том, что же, все-таки, собственно бренд! Думать, что это просто творчество и этого вполне достаточно, является главной ошибкой. Потому что именно на этом этапе развитие останавливается. И тогда начинаются настоящие трудности, когда необходимо заниматься продажами, закупками тканей, фурнитуры и, в конце концов, – заниматься популяризацией и позиционированием своего бренда на рынке. Тогда и приходит понимание того, что это не просто развлечение или хобби! Это бизнес, в котором нужно развиваться во многих направлениях, создавать собственную команду, направленную на ежедневный и кропотливый труд. Просто творчества не достаточно. Девиз – "Я художник, я так вижу", не имеет никакого отношения к созданию известного fashion- бренда, а скорее заводит идею развития бренда в тупик. Необходимо экономическое образования, поскольку бренд – это симбиоз знаний рынка, экономики и творчества", — заявила Э.Нечипоренко.