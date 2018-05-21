Эксклюзив: Членство Украины в ВТО: далее следует ждать подъёма, - Данько

"Конкурировать с теми товарами, которые существуют на международных рынках — не так-то просто. При чем тут не принципиально: это — металлургия, АПК или химпром. На самом деле, революции ни в одном из секторов не произошло. Почему же экспорт не стал расти заявленными темпами — по 2% ВВП в год, как обещали. Продавать на внешних рынках ты можешь только то, что производишь. Это и заложено в структуре экономики страны. А если ты в течении десятков лет ее не менял, как потом можно быть конкурентноспособным с теми, кто работал каждый день над этим вопросом? По этой причине мы и не увидим глобальных изменений по экспорту. Напротив: мы увидели с 2014 года существенное сокращение экспорта — с 50-55 $млрд на пике до 30 $млрд… Но надеюсь болезненный этап трансформации окончен", — говорит В. Данько.

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