15:33 21.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Членство Украины в ВТО: далее следует ждать подъёма, - Данько

Вступление Украины в ВТО — процесс неизбежный, который невозможно было обойти. Но "болезненная" его сторона закончилась и дальше следует ждать подъема. Так считает Владимир Данько, профессор Международного Института менеджмента,  комментируя в эфире ТК "Первый Деловой" итоги десятилетия членства Украины в Организации.

Эксклюзив: Членство Украины в ВТО: далее следует ждать подъёма, - Данько

"Конкурировать с теми товарами, которые существуют на международных рынках — не так-то просто. При чем тут не принципиально: это — металлургия, АПК или химпром. На самом деле, революции ни в одном из секторов не произошло. Почему же экспорт не стал расти заявленными темпами — по 2% ВВП в год, как обещали. Продавать на внешних рынках ты можешь только то, что производишь. Это и заложено в структуре экономики страны. А если ты в течении десятков лет ее не менял, как потом можно быть конкурентноспособным с теми, кто работал каждый день над этим вопросом? По этой причине мы и не увидим глобальных изменений по экспорту. Напротив: мы увидели с 2014 года существенное сокращение экспорта — с 50-55 $млрд на пике до 30 $млрд… Но надеюсь болезненный этап трансформации окончен", — говорит В. Данько. 

Расширенную версию разговора смотрите на сайте  ТК "Первый Деловой" в программе Бизнес.


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